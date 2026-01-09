Россия атаковала два иностранных гражданских судна в Черном море: есть погибший и раненые (фото)

Россия атаковала два иностранных гражданских судна в Черном море

Российские войска совершили очередную атаку на гражданское судоходство в пределах Украинского морского коридора. В результате ударов повреждены два судна под иностранными флагами, среди экипажа есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике. Это ужасное военное преступление!» — заявил Алексей Кулеба.

По его словам, на порту «Черноморск» российский ударный дрон попал в судно под флагом Сент-Киттс и Невис. Балкер направлялся за зерном. Судно сохранило мореходность и направляется в ближайший порт.

«У порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа — гражданин Сирии», — отметил Алексей Кулеба.

Как сообщил Кулеба, на места попадания немедленно были направлены спасательные подразделения. В настоящее время идет помощь пострадавшим и оценка масштабов разрушений. Несмотря на постоянные обстрелы, Украина продолжает принимать меры по обеспечению безопасности судоходства и выполнению экспортных обязательств.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса испытала несколько волн атак российских беспилотников. Из-за падения дронов и их обломков в городе зафиксированы повреждения жилых домов и возгорание на объектах инфраструктуры

Ранее сообщалось, что Россия превратила Одессу в ключевой театр экономической войны, пытаясь полностью заблокировать морской экспорт Украины, обеспечивающий 90% аграрных поставок. На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в резиденцию президента США Дональда Трампа Кремль нарастил количество дроновых атак на портовую инфраструктуру до рекордных показателей.