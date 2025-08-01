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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины: что известно о последствиях
Враг снова целится в критическую инфраструктуру. В Сумах попали дроны, повреждены энергообъекты.
1 августа враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумщины. Часть граждан осталась без света.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения», — отметил он.
По его словам, специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.
В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум, и.о. городского совета Артем Кобзарь сообщил, что два взрыва, которые сегодня прогремели в городе, были ударами вражеских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры.
«По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнул Кобзарь.
Напомним, украинские военные освободили населенный пункт Кондратовка, расположенный недалеко от границы с Россией в Сумской области.
По официальной информации, операцию провели подразделения Сил обороны Украины, входящие в группировку войск «Курск», а также силы, подчиненные главнокомандующему.
Сейчас в Кондратовке продолжаются стабилизационные мероприятия.
Также украинские Силы обороны уже имеют возможности для наступательных действий не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в приграничных регионах Российской Федерации.
Наиболее вероятными направлениями удара могут стать Курская и Брянская области, а также Белгородщина. Эксперт подчеркнул, что российские фортификационные сооружения на этих участках не выдерживают никакой критики.