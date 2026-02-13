Россия атаковала энергетику: две области частично без света

Отключение света / © ТСН

Атака российских беспилотников привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Часть региона, а также Херсон остались без электроэнергии.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Ким проинформировал, что в результате утренней атаки дронов-камикадзе «Шахед» зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Сейчас часть населенных пунктов Баштанского района осталась без электроснабжения.

«В Херсоне временно отсутствует электроснабжение. Специалисты выясняют причины. Работаем над скорейшим возвращением электричества в дома наших людей», — говорится в заметке Шанько.

В Херсоне до момента полного восстановления электричества водоснабжение будет осуществляться с помощью генераторов. Глава ГВА призвал отнестись к ситуации с пониманием.

Он напомнил, что в громаде функционируют «Пункты незламности», где можно подзарядить гаджеты, воспользоваться доступом к Интернету, согреться и отдохнуть.

К слову, в ночь на 13 февраля РФ атаковала Одессу дронами, повредив две многоэтажки, гражданскую инфраструктуру, автосервис, детсад и гимназию. По словам главы ОВА Сергея Лысака, обошлось без жертв, а пожары оперативно ликвидировали.