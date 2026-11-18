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- Украина
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Россия атаковала энергетику: в ряде областей экстренные и почасовые отключения света
РФ нанесла удары по энергетике. В Украине применяются аварийные и почасовые графики отключений.
Атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины продолжаются. Из-за повреждений энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях сейчас вынужденно применяются аварийные отключения света.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
В результате обстрелов по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.
Самая тяжелая ситуация из-за повторных атак РФ – в Харьковской и Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.
Из-за повреждений энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях сейчас вынужденно применяются аварийные отключения.
В части областей к концу суток вынужденно действуют ограничения:
для промышленности — графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах вашего оператора системы распределения.
Напомним, что в среду, 18 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут относиться как к промышленным предприятиям, так и к бытовым потребителям.
Однако враг продолжает удары по энергетике. В частности, утром 18 ноября российская армия беспилотниками атаковала Ровенскую область. В регионе возникли отключения света.