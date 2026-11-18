Обесточение в Украине из-за обстрелов РФ / © Associated Press

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Атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины продолжаются. Из-за повреждений энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях сейчас вынужденно применяются аварийные отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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В результате обстрелов по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

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Самая тяжелая ситуация из-за повторных атак РФ – в Харьковской и Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.

Из-за повреждений энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях сейчас вынужденно применяются аварийные отключения.

В части областей к концу суток вынужденно действуют ограничения:

⁠для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

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Напомним, что в среду, 18 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут относиться как к промышленным предприятиям, так и к бытовым потребителям.

Однако враг продолжает удары по энергетике. В частности, утром 18 ноября российская армия беспилотниками атаковала Ровенскую область. В регионе возникли отключения света.

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