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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала энергетику Винницкой области: часть области осталась без света

На месте работают спасатели и энергетики, ликвидирующие последствия атаки и возобновляющие подачу электроэнергии.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Винничину

Враг атаковал Винничину / © Associated Press

В Винницкой области вследствие попадания по энергетическому объекту произошло аварийное отключение электроснабжения в одном из районов области.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру региона.

«Агрессор продолжает атаку на энергетические объекты области. Пострадавших нет», — заявила Заболотная.

Глава ОВА уточнила, что попадание по энергообъекту повлекло за собой аварийное отключение электроснабжения в одном из районов Винницкой области.

В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что 22 октября российская армия ударила по энергетике в Винницкой области.

Мы ранее информировали, что россияне в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Одесщины.

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