Россия атаковала энергетику Винницкой области: часть области осталась без света

Враг атаковал Винничину / © Associated Press

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В Винницкой области вследствие попадания по энергетическому объекту произошло аварийное отключение электроснабжения в одном из районов области.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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По ее словам, российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру региона.

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«Агрессор продолжает атаку на энергетические объекты области. Пострадавших нет», — заявила Заболотная.

Глава ОВА уточнила, что попадание по энергообъекту повлекло за собой аварийное отключение электроснабжения в одном из районов Винницкой области.

В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что 22 октября российская армия ударила по энергетике в Винницкой области.

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Мы ранее информировали, что россияне в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Одесщины.

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