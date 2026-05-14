Россия атаковала энергообъект: в одной из областей тысячи людей остались без света

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Реклама

Ночью 14 мая российская армия атаковала Черниговскую область. Захватчики попали по объекту энергетики.

Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

Отмечается, что в результате атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Сейчас более 31 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Реклама

«Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметили в сообщении.

Как сообщалось, накануне, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку дронами по Украине. В частности, по западным областям. Главными целями оккупантов стали энергетическая инфраструктура и железная дорога — важные транспортные узлы в Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, вчера днем атаковала Ивано-Франковскую область. В частности, после ударов в Коломыйском районе произошли аварийные отключения света.

Новости партнеров