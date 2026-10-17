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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала энергообъекты в 10 областях — где ситуация со светом хуже всего

Из-за последствий обстрелов в ряде регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ремонтные работы продолжаются во всех регионах

Ремонтные работы продолжаются во всех регионах / © Associated Press

Ночью и утром противник атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Как следствие, часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетикам удалось вернуть свет более полумиллиона потребителей.

«Восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений и во всех областях графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, Винница в результате российской атаки осталась без электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании. Пока электротранспорт не работает, на маршруты выйдет больше автобусов и маршруток.

Вечером, 16 октября, россияне также атаковали Хмельницкую область. Из-за удара беспилотников обесточена северная часть области.

В Тернопольской области тысячи абонентов остались без света из-за вражеской атаки.

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