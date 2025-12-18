ТСН в социальных сетях

Украина
193
1 мин

Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах: где обесточивания и действуют графики

Из-за предыдущих вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины введены графики ограничения потребления.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки России по энергообъектам Украины в ночь на 18 есть обесточенные потребители в Черкасской, Николаевской и Запорожской областях. В большинстве регионов Украины в этот день действуют почасовые отключения света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В ночь на 18 декабря российская армия устроила атаку на энергообъекты в нескольких областях Украины. Из-за вражеских ударов на утро обесточены потребители в Черкасской, Николаевской и Запорожской областях.

Во всех регионах, где есть повреждения, проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики стараются как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Из-за предыдущих российских атак на украинскую энергосистему 18 декабря в большинстве областей применяются:

  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса,

  • почасовые отключения света для потребителей.

В регионах, где действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Напомним, энергетический эксперт Михаил Гончар предупредил о неизбежном осложнении ситуации в энергосистеме с наступлением холодов из-за роста потребления и критических повреждений высоковольтных трансформаторов. Кроме ударов по ТЭЦ, эксперт также прогнозирует возможные атаки врага на водоканалы, железную дорогу и транспортную инфраструктуру.

