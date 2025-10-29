- Дата публикации
Россия атаковала энергообъекты в трех областях: украинцев предупредили об отключениях света
В Минэнерго сообщили, что 29 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключений света с 08:00 до 22:00.
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. В течение 29 октября в некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
После вражеских ударов по энергообъектам Днепропетровщины, Донетчины и Одесчины проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить поставки электроэнергии.
«Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00«, — отметили в Минэнерго.
Там напомнили, что актуальные графики опубликованы на официальных ресурсах облэнерго.
Кроме того, в части украинских регионов с 07:00 до 22:00 запланированы применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Минэнерго призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы — утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, в ночь на 29 октября российская армия нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Часть жителей области осталась без света.