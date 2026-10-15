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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала город на западе Украины: есть перебои со светом и водой

В Луцке из-за атаки РФ повреждены линии электропередач.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © УНИАН

Россия атаковала Волынь вечером 15 октября. Силы ПВО сбили три реактивных «Шахеда». Из-за падения обломков в Луцке повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил начальник Волынской ОВ Роман Романюк.

Атака РФ на Луцк 15 октября — что известно

Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитого беспилотника в Луцком сообществе повредили линии электропередач. Поэтому возникли перебои с электро- и водоснабжением, но аварийные бригады уже возобновляют их подачу. По данным медиа, свет исчез в отдельных микрорайонах Луцка.

Кроме того, начальник ОВА предостерег жителей региона о сохранности опасности и призвал находиться в безопасных местах.

«Атаки вражеских дронов на область не прекращаются. В воздушном пространстве государства еще достаточно много средств поражения, поэтому настоятельно рекомендую не игнорировать сигналы тревоги и уходить в укрытие», — подчеркнул глава ОВА.

Атака РФ на Луцьк 15 жовтня / © соцмережі

Россия атакует запад Украины — последние новости

Напомним, в Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников. Впоследствии стало известно, что враг попал по нефтебазе.

Ранее сообщалось, что Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины, они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

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