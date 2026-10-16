Россия атаковала городок на западе: полностью уничтожено иностранное предприятие — детали (обновлено)

Взрывы. / © Getty Images

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Ночью против 16 октября российские войска нанесли удары по городу Чортков в Тернопольской области. Есть попадания.

Что известно об атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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Начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух сообщил об ударах по городу.

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«Тернопольщина снова получила удары врага. Дважды атакован город Чортков. На месте попадания работает ГСЧС», — сообщил чиновник.

Атака на Чортков.

По данным ОВА, в результате атаки в городе повреждено помещение на производственном предприятии. Возник пожар, который к утру удалось ликвидировать.

В свою очередь мэр Черткова Владимир Шматько сообщил, что в городе Россия двумя ударами уничтожила иностранное производство, работавшее более 10 лет. Благодаря эвакуации удалось избежать жертв среди работников.

«Вчера один дрон, а сегодня еще два дрона полностью уничтожили предприятие, работавшее в нашем обществе более 10 лет. Люди живы, никто не пострадал», — подчеркнул городской голова.

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Заметим, минувшей ночью Россия также била по Чортку. Пострадало предприятие, которое снова было атаковано этой ночью. Тогда травмы получили пять человек.

Как сообщалось, рано 16 октября РФ атакует мероприятие Украины — в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В частности, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой.

В частности, в Хмельницком и Ровно раздавались сильнейшие взрывы. Россияне атаковали областные центры реактивными БПЛА.

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