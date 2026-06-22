Россия атаковала гражданские суда в Черном море: есть погибший

Атака дронов РФ на иностранное судно / © Facebook/ВМС ВС Украины

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В ночь на 22 июня российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку на гражданский торговый флот, направлявшийся в украинские порты. В результате ударов вражеских беспилотников пострадали три иностранных судна, среди экипажа погиб и ранен.

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Удар по сухогрузу VICTRESS: масштабный пожар и гибель моряка

Наибольшие разрушения получило сухогруз VICTRESS (судовладелец — Турция, курсировавший под флагом Панамы). В результате прямого попадания российского БпЛА на борту вспыхнул масштабный пожар. Судно получило значительные повреждения и полностью потеряло мореходное состояние.

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Из-за критической угрозы распространения огня восемь моряков были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту. На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Члены экипажа атакованных судов / © Facebook/ВМС ВС Украины

Члены экипажа атакованных судов / © Facebook/ВМС ВС Украины

К сожалению, атака унесла жизни одного из моряков. По информации Алексея Кулебы, погибшим является 58-летний повар судна, гражданин Египта.

Спасательная операция ВМС ВСУ

Учитывая сложную обстановку и опасность для жизни иностранных граждан, экипажи катеров Военно-Морских Сил ВС Украины оперативно провели успешную спасательную операцию и эвакуировали моряков с горящего судна.

«Этот случай еще раз демонстрирует, что Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству. Военно-Морские Силы ВСУ и дальше будут делать все возможное, чтобы сделать море безопасным», — подчеркнули в командовании ВМС.

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Атаки на другие суда и реакция властей

Кроме сухогруза VICTRESS, этой же ночью российские беспилотники атаковали еще два гражданских судна под флагами Палау и Белиза. Они также получили повреждения, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Эти суда смогли продолжить движение.

В Кабинете министров отмечают, что действия РФ являются очередным грубым военным преступлением, требующим немедленного отпора со стороны мира.

«Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества», — заявил вице-премьер Алексей Кулеба.

Напомним, Россия регулярно обстреливает портовую инфраструктуру Украины и гражданские суда, пытаясь заблокировать украинский морской экспорт и спровоцировать продовольственный кризис в мире.

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