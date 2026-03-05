- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала иностранное судно у украинского порта: есть пострадавшие, первые детали
Российский беспилотник попал в гражданское судно под иностранным флагом при выходе из украинского порта. Среди членов экипажа есть пострадавшие.
Вечером 4 марта в акватории Черное море российский БпЛА попал в гражданское судно под флагом Панамы. Корабль перевозил кукурузу и уходил из порта Черноморска.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Детали атаки на порт
По словам Кипера, из-за атаки на судно пострадали. После удара людям оказали помощь.
«В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей», — отметил он.
Россия атакует Одесскую область — последние новости
Российские войска 4 марта нанесли ракетный удар по югу Одесской области, атаковав объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции, есть пострадавшие. Среди раненых — по меньшей мере двое детей, всем оказанная медицинская помощь.
Ночью 3 марта РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры, в том числе склад сухих грузов, дорожные контейнеры и административные здания. По данным властей, пострадавших нет. На местах работали спасательные и правоохранительные службы