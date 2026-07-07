Россия атаковала Харьков авиабомбами: десятки пострадавших, среди них есть дети

Атака РФ на Харьков 7 июля / © Харьковская ОВА

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Российская армия 7 июля нанесла удары управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина, еще 21 человек получил ранения или получил острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — пятеро детей, самому маленькому из которых всего 10 месяцев.

О последствиях атаки сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Атака РФ на Харьков — что известно

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, по городу ударили четыре авиабомбы. Они повредили автозаправочную станцию, двухэтажный жилой дом, а также два медицинских учреждения — детскую больницу и станцию переливания крови.

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Начальник управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии для Суспільне уточнил, что оккупанты использовали управляемые бомбы УМПБ-5.

«Попадания произошли в Шевченковском районе Харькова — одно произошло в асфальтном покрытии, а три на предприятиях, которые расположены рядом. Все четыре попадания они находятся на расстоянии 200 метров друг от друга», — отметил Спартак Борисенко.

Медицинскую помощь госпитализированным оказывают в больницах города, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей трое являются членами одной семьи в возрасте 4, 7 и 9 лет, которые получили острую реакцию на стресс, а еще один 12-летний мальчик получил взрывную травму.

Администратор поврежденной АЗС Елена Помазунова для Суспільне рассказала, что персонал успел спастись благодаря предупреждению в телефоне.

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«Увидели в приложении, что летят на нас КАБы. Отпустили быстро всех клиентов, с заправки всех отправили и сами побежали прятаться. Укрытий у нас нет. Было очень сильно громко. Ужасно. Слава богу, мы живы, хотя есть пострадавшие», — вспоминает Елена Помазунова.

Значительные разрушения получил и областной центр службы крови. Директор заведения Елена Малыгон подробно описала повреждения здания и имущества.

«Был поврежден полностью фасад, тоесть все три этажа окон. Практически все окна вылетели. В некоторых комнатах вылетели даже двери. Все входящие группы, где дверь, все повреждено. Повреждены ворота, повреждена сторожка. Сгорели машины на проезжей части и повреждены многие машины работников. Два работника наших получили, скажем так, легкие повреждения, один человек направлен скорой в областную больницу», — рассказала Елена Малигон.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.

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Также ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

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