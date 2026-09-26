Россия атаковала Харьков дронами: есть пострадавшие, горят авто

РФ ночью атаковала Харьков / © Associated Press

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В ночь на 26 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, во время атаки было зафиксировано попадание в двух районах города — Киевском и Салтовском.

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«Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых построек», — говорится в заявлении.

Также в результате атаки повреждены автомобили. Часть транспортных средств загорелась.

Кроме того, Терехов сообщил, что в результате российских обстрелов пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что Украину утром 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что российские Шахеды ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.

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