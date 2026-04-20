- Украина
- 16
- 1 мин
Россия атаковала Харьков дронами: где зафиксировали попадание
В Харькове во время вражеской атаки БПЛА зафиксировали два попадания в Основянском районе города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, сначала стало известно об одном попадании БпЛА, а затем подтвердилась информация еще об одном ударе в том же районе.
В настоящее время детали по разрушениям и возможным пострадавшим уточняются. На месте, возможно, работают профильные службы.
Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксировано попадание в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие.