Россия атаковала Харьков КАБами: есть пострадавшие и погибшие

В Харькове и пригороде вечером 26 декабря прозвучала серия взрывов из-за атаки управляемыми авиабомбами (КАБ) . По предварительным данным, зафиксировано попадание в Шевченковском районе города. Есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, количество раненых выросло до четырех.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, на месте одного из прилетов вспыхнул пожар. Пока известно о пострадавших. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

«По предварительной информации — удар нанесен по Шевченковскому району. Информация о последствиях уточняется. В результате удара пострадали, на месте — пожар. Поступила информация о погибших – количество уточняется», – отметил мэр Харькова.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку угроза повторных пусков авиабомб сохраняется.

«Попание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова — горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди», — отметил городской голова.

Также Игорь Терехов сообщил, стало известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

"Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара", - отметил Игорь Терехов.

Дата публикации 16:58, 26.12.25

Впоследствии начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до четырех.

«В результате вражеских ударов погибли 55-летний и 40-летний мужчины. Среди пострадавших 46-летняя и 57-летняя женщина. Они получили острую реакцию на стресс. Кроме того, 20-летняя и 73-летняя женщины получили взрывные ранения. Они госпитализированы. 9-месячная девочка также госпитализирована в больницу», - сообщил Олег Синегубов.

Напомним, вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.