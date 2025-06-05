Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: среди пострадавших ребенок и беременная женщина

Ударный БпЛА Shahed

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В ночь на среду, 5 июня, российские захватчики нанесли ракетный и дроновый удар по Харькову.

О последствиях атаки сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки ранены. Горят квартиры и машины у домов», — заявил Терехов.

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По его словам, враг ударил по жилым многоэтажкам в Слободском районе города.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара по Слободскому району количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них — беременная женщина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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