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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: среди пострадавших ребенок и беременная женщина

Ночью 5 июня русские войска атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате обстрела повреждены жилые дома, возник пожар, по меньшей мере четыре человека пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ударный БпЛА Shahed

Ударный БпЛА Shahed

В ночь на среду, 5 июня, российские захватчики нанесли ракетный и дроновый удар по Харькову.

О последствиях атаки сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки ранены. Горят квартиры и машины у домов», — заявил Терехов.

По его словам, враг ударил по жилым многоэтажкам в Слободском районе города.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара по Слободскому району количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них — беременная женщина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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