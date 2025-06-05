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Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: среди пострадавших ребенок и беременная женщина
Ночью 5 июня русские войска атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате обстрела повреждены жилые дома, возник пожар, по меньшей мере четыре человека пострадали.
В ночь на среду, 5 июня, российские захватчики нанесли ракетный и дроновый удар по Харькову.
О последствиях атаки сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки ранены. Горят квартиры и машины у домов», — заявил Терехов.
По его словам, враг ударил по жилым многоэтажкам в Слободском районе города.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара по Слободскому району количество пострадавших возросло до четырех человек. Среди них — беременная женщина.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли ракетный удар по Харькову во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.