Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: тяжело ранены

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову . Под вражеской атакой оказались по меньшей мере два района города, известно о двух пострадавших в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, вражеские ракетные удары были зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Почти одновременно в Шевченковском районе был зафиксирован удар российского беспилотника.

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов , в результате атаки в Холодногорском районе пострадали двое мужчин в возрасте 40 и 30 лет.

Реклама

По уточненным данным, оба получили взрывные травмы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Местные власти подчеркивают, что воздушная угроза сохраняется, и призывает жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.

Позже стало известно, что есть еще один пострадавший в Холодногорском районе.

Медики оказывают неотложную помощь 36-летнему мужчине.

Реклама

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

Новости партнеров