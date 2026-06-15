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Россия атаковала Харьков ракетами и дронами: тяжело ранены
В ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову ракетами и беспилотниками — в результате атаки два человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
В ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову . Под вражеской атакой оказались по меньшей мере два района города, известно о двух пострадавших в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, вражеские ракетные удары были зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Почти одновременно в Шевченковском районе был зафиксирован удар российского беспилотника.
Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов , в результате атаки в Холодногорском районе пострадали двое мужчин в возрасте 40 и 30 лет.
По уточненным данным, оба получили взрывные травмы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Местные власти подчеркивают, что воздушная угроза сохраняется, и призывает жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.
Позже стало известно, что есть еще один пострадавший в Холодногорском районе.
Медики оказывают неотложную помощь 36-летнему мужчине.
Угроза ракетных ударов
Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.