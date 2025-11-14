- Дата публикации
Россия атаковала Хмельницкую область: что известно о последствиях
Воздушный удар российских террористов был отражен силами украинской ПВО.
Вечером в пятницу, 14 ноября, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по территории Хмельницкой области. Вражеский удар удалось отразить силами и средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
По его словам, российская атака на область не повлекла жертв или разрушений.
«Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала», — сообщил Тюрин.
Начальник ОВА поблагодарил защитников неба за профессиональную и эффективную работу.
Напомним, ранее местные жители сообщили о взрывах во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Воздушные силы зафиксировали ракету, которая направлялась курсом на Староконстантинов (Хмельницкая область).