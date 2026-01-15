- Дата публикации
Россия атаковала инфраструктуру Житомирщины в мороз: какие последствия
Ночная атака на Житомирщину привела к пожарам на объектах.
Российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области в ночь на 15 января. Спасателям удалось локализовать пожары, а энергетики уже работают над восстановлением услуг.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Ночью враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области.
«Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов», — отметил глава ОВА.
Во время атаки обошлось без пострадавших.
Пожары удалось локализовать, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру ежеминутно, когда это позволяет ситуация с безопасностью на поврежденных объектах.
Напомним, оккупанты и в ночь на 13 января атаковали критическую инфраструктуру в Коростенском и Звягельском районах Житомирщины. На местах попаданий вспыхнули пожары, а в Белокоровицкой громаде около 1800 жителей остались без тепла и электричества. Из-за повреждения железнодорожных объектов «Укрзализныця» временно отменила пригородные поезда.