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Россия атаковала "Искандерами" центральные области Украины, есть "прилеты": удары еще продолжаются — что летит
После ночной атаки по Украине зафиксированы «прилеты» в 12 локациях. Утром продолжают кружить вражеские воздушные цели.
Российские войска 26 июня атаковали центральные и другие области Украины дронами и баллистическими ракетами. По состоянию на утро ведется боевая работа, зафиксированы полеты беспилотников и управляемых авиабомб.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 26 июня оккупанты атаковали Украину, применив семь баллистических ракет «Искандер-М», которые были направлены по Киевской и Полтавской областям.
Кроме этого, были запущены 189 ударных беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивные), а также БПЛА «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия».
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, на утро силами ПВО было уничтожено или подавлено 177 воздушных целей. Среди них — три ракеты «Искандер-М» и 174 вражеских беспилотника разных типов. Цели были ликвидированы над северными, южными, центральными и восточными регионами страны.
В то же время зафиксировано попадания четырех баллистических ракет и 11 ударных БпЛА в 12 различных локациях. Также в шести местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.
Вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве Украины все еще находятся несколько вражеских беспилотников. Также зафиксирована угроза применения УАБов на севере Харьковщины. БпЛА двигаются на Харьков с северного направления, а также в сторону Лиманки в Одесской области из акватории Черного моря.
Напомним, ночью захватчики совершили комбинированную атаку ракетами и дронами на промышленные объекты Кременчугского района Полтавщины. По данным ОВА, зафиксировано попадание, в результате чего часть района осталась без света, в настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Этой же ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате ударов поврежден энергообъект, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света. Также во время атаки вспыхнул коттеджный дом, один человек получил ранения.