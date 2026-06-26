Россия атаковала "Искандерами" центральные области Украины, есть "прилеты": удары еще продолжаются — что летит

Ракетно-дроновая атака по Украине / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска 26 июня атаковали центральные и другие области Украины дронами и баллистическими ракетами. По состоянию на утро ведется боевая работа, зафиксированы полеты беспилотников и управляемых авиабомб.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 26 июня оккупанты атаковали Украину, применив семь баллистических ракет «Искандер-М», которые были направлены по Киевской и Полтавской областям.

Реклама

Кроме этого, были запущены 189 ударных беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивные), а также БПЛА «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, на утро силами ПВО было уничтожено или подавлено 177 воздушных целей. Среди них — три ракеты «Искандер-М» и 174 вражеских беспилотника разных типов. Цели были ликвидированы над северными, южными, центральными и восточными регионами страны.

В то же время зафиксировано попадания четырех баллистических ракет и 11 ударных БпЛА в 12 различных локациях. Также в шести местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Реклама

Вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве Украины все еще находятся несколько вражеских беспилотников. Также зафиксирована угроза применения УАБов на севере Харьковщины. БпЛА двигаются на Харьков с северного направления, а также в сторону Лиманки в Одесской области из акватории Черного моря.

Напомним, ночью захватчики совершили комбинированную атаку ракетами и дронами на промышленные объекты Кременчугского района Полтавщины. По данным ОВА, зафиксировано попадание, в результате чего часть района осталась без света, в настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Этой же ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате ударов поврежден энергообъект, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света. Также во время атаки вспыхнул коттеджный дом, один человек получил ранения.

Новости партнеров