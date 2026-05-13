Россия атаковала Ивано-Франковскую область: оккупанты попали в многоэтажку, есть пострадавшие (видео)
В результате обстрела пострадали люди, на месте работают экстренные службы.
В Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилищный сектор во время очередной воздушной атаки.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
Оккупанты попали в жилую застройку, что привело к ранению людей. Пока официальные лица подтверждают факт попадания и проводят оценку масштабов разрушений.
«Есть попадание в жилой дом. К сожалению, ранены люди. По предварительной информации, травмы не тяжелые, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнула Онищук.
Напомним, 13 мая Россия совершила массированную дневную атаку дронами по территории Украины. Под ударами оказались западные и центральные области, в частности Ровенщина, Волынь, Закарпатье, Прикарпатье, Львовщина, Хмельницкая, Киевская, Черкасская и Одесская.
В результате атак погибли и ранены, повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и энергетики. В ряде регионов зафиксировали перебои с электроснабжением, а в Ужгороде взрывы прогремели впервые с начала полномасштабной войны. Также сообщалось, что один из дронов залетел на территорию Молдовы.