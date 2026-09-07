Россия атаковала Киевщину — на месте удара бушует пожар

Киевщина Фото: глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко

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В Бориспольском районе Киевской области зафиксировали последствия вражеской атаки РФ. Повреждения получили складское помещение и одно из предприятий.

Об этом сообщил глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко .

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«В Бориспольском районе повреждены складские помещения и предприятие. К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, фиксируют последствия атаки и помогают людям. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал Дяченко.

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Фото: глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко

Жителей призывают не распространять фото и видео с мест поражения, а также не публиковать их точную локацию. Такие данные могут представлять опасность для людей и помочь врагу.

Фото: глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко

Пока угроза остается. При объявлении воздушной тревоги необходимо не игнорировать сигналы и соблюдать правила безопасности.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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