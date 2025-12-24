Россия атаковала кладбище в Черкассах: городской голова рассказал первые подробности

Россия атаковала кладбище в Черкассах / © Facebook \ Анатолий Бондаренко

Реклама

Сегодня на Святвечер российская армия нанесла удар по городскому кладбищу в Черкассах. В результате атаки зафиксировано разрушение памятников на секторах захоронений местных жителей, а также на Аллее Героев.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, на территории кладбища зафиксированы многочисленные повреждения надгробий. Наибольший резонанс вызвало изуродование Аллеи Героев, где похоронены украинские защитники, отдавшие жизнь в войне против РФ.

Реклама

«Россия снова ударила по нашей памяти. Повреждено городское кладбище, изуродованы памятники обычных черкасчан и Аллея наших Героев. Это не имеет ничего общего ни с верой, ни с человечностью. Так поступают те, у кого нет Бога в сердце», — говорится в сообщении.

Напомним, В среду, 24 декабря, на Сочельник российские оккупанты нанесли удар по Черкасщине. Святвечер на Черкасщине начался с вражеской атаки. Силы ПВО обезвредили российскую ракету в Черкасском районе.