Россия атаковала Кривой Рог дронами: произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры

Дрон / © tsn.ua

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В Кривом Роге зафиксировали попадание вражеского беспилотника в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщил в Телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы. Спасатели приступили к аварийно-спасательной операции, информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним, что ранее РФ атаковала Кривой Рог "Шахедами": погибла

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