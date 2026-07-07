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- Украина
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Россия атаковала Кривой Рог дронами: произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры
В Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте загорелся большой пожар.
В Кривом Роге зафиксировали попадание вражеского беспилотника в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник масштабный пожар.
Об этом сообщил в Телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы. Спасатели приступили к аварийно-спасательной операции, информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.
Напомним, что ранее РФ атаковала Кривой Рог "Шахедами": погибла