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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
579
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Кривой Рог дронами: произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры

В Кривом Роге в результате российской атаки ударным беспилотником произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте загорелся большой пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Кривом Роге зафиксировали попадание вражеского беспилотника в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщил в Телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы. Спасатели приступили к аварийно-спасательной операции, информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним, что ранее РФ атаковала Кривой Рог "Шахедами": погибла

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Дата публикации
Количество просмотров
579
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