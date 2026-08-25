Атака на Чернигов

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Российские войска 25 августа атаковали город Чернигов более 10 беспилотниками. В результате удара повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения, также пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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По его словам, три человека получили травмы легкой степени.

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«Сегодня враг атаковал город более 10 БпЛА. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения», — сообщил Брижинский.

Специалисты обследуют частный сектор, чтобы установить возможные дополнительные последствия российской атаки.

Напомним, накануне РФ нанесла удар по Чернигову. Там было 14 раненых, в том числе двое детей 12 и 17 лет. Три человека госпитализированы, еще 11 получили легкие ранения — им оказали помощь на месте.

Ранее Россия ударила по энергообъекту в Чернигове. Люди остались без света.

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