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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала крупный областной центр свыше 10 дронами — что происходит в городе

Три человека получили ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия атаковала крупный областной центр свыше 10 дронами — что происходит в городе

Атака на Чернигов

Российские войска 25 августа атаковали город Чернигов более 10 беспилотниками. В результате удара повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения, также пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, три человека получили травмы легкой степени.

«Сегодня враг атаковал город более 10 БпЛА. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и складские помещения», — сообщил Брижинский.

Специалисты обследуют частный сектор, чтобы установить возможные дополнительные последствия российской атаки.

Напомним, накануне РФ нанесла удар по Чернигову. Там было 14 раненых, в том числе двое детей 12 и 17 лет. Три человека госпитализированы, еще 11 получили легкие ранения — им оказали помощь на месте.

Ранее Россия ударила по энергообъекту в Чернигове. Люди остались без света.

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