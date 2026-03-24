Россия атаковала Львов: зафиксировано попадание в разных районах города, есть раненые

Последствия вражеского удара по Львову 24 марта. Фото: Андрей Садовый

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом в центре.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Сначала поступала информация о движении вражеского беспилотника в направлении города. Впоследствии во Львове были слышны взрывы. В результате атаки зафиксировано повреждение жилого дома в центральной части города. На место происшествия выехали все необходимые службы.

Реклама

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что по предварительной информации, пострадал объект наследия ЮНЕСКО. Он добавил, что сейчас остается высокая угроза повторных ударов беспилотниками и призывает жителей оставаться в укрытиях.

Наслідки ворожого удару по Львову 24 березня / © Максим Козицкий / Facebook

Садовый сообщил о еще одном попадании вражеского дрона произошло в жилой дом на Сыхове — на проспекте Красной Калины. Впоследствии из сообщений местных СМИ стало известно, о еще одном ударе в этот дом.

Кроме того, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в начале улицы Бандеры.

Впоследствии Козицкий сообщил, что в результате атаки беспилотников возникли возгорания жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Красной Калины. На всех локациях работают спасатели. Из-за падения обломков БпЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Реклама

Садовый добавил, что среди пострадавших — 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой нижних конечностей, ее госпитализировали, она находится в сознании. Еще один мужчина обратился в травмпункт самостоятельно с ссадинами и ушибами.

В 17:44 Садовый сообщил о резком росте количества пострадавших до 13.

По информации Львовского городского совета, из-за последствий атаки изменено движение общественного транспорта. Трамваи маршрутов №1 и №2 не курсируют из-за падения «Шахеда» на улице Коперника. Также не курсируют маршруты №3, №8 и №9 из-за удара по площади Соборной.

Автобусы №3а, №37 и №46 курсируют через проспект Свободы. Маршруты №1а и №6а ограничены до площади Мицкевича, а автобусы №92, №47а и №5а едут через улицу Подвальную.

Реклама

Напомним, днем 24 марта российский дрон попал в 14-этажку в Днепре. Повреждены восемь домов и два детсада. Пострадали тринадцать человек, среди них трое детей.