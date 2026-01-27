Россия атаковала Львовщину БПЛА: что известно о негативных последствиях для жителей

Атака на Львовщину

Армия РФ утром 27 января ударила по Львовщине дронами. Попали в инфраструктурный объект вблизи города Броды. После удара на месте поднимался дым, из-за чего жителей призывали закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

Какие последствия обстрела

Какие последствия обстрела

Известно, что с 07:18 до 07:48 продолжалась воздушная тревога в Золочевском районе Львовской области. ПС ОМУ предупреждали о беспилотнике в направлении Бродов. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщал, что после взрыва поднялся дым возле города.

По данным Львовской областной военной администрации, РФ атаковала объект инфраструктуры во Львовской области. На место выехали спасатели, правоохранители и специалисты экстренных служб.

«Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших», — проинформировал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Учеба в школах отменена

В Бродовском городском совете обратились к жителям.

«Пока дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам. Сегодня обучение в школах отменено, а детские садики, уже принявшие воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. Сохраняйте спокойствие и позаботьтесь о родных», — написали в ведомстве.

Власть начала проверку

Из-за чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах обещали сообщить впоследствии.

Жителям советуют:

по возможности оставаться дома;

воздержаться от проветривания помещений;

использовать защитную маску, в случае необходимости выхода из помещения.

Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

«Соблюдайте профилактические меры! Сохраняйте спокойствие!», — говорится в сообщении.

Также после удара специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное. Это связано с повреждением инфраструктурного объекта в результате атаки беспилотника.

«Ситуация находится под контролем. Радиационный фон в норме», — сообщили в службе.

Напомним, после обстрела РФ 9 января во Львовской области работали все профильные службы. Специалисты устанавливают характер поражения — это стандартная процедура после ракетного удара.

Информацию о результатах работы специалистов обещают обнародовать со временем. При этом глава ОВА предостерег, что ночью возможны новые угрозы.