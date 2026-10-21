Россия атаковала национальный университет: «прилетело» прямо в корпус, есть раненые (обновлено)

Университет Кременчуга. Фото: kdu.edu.

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Поздним вечером 20 октября российский беспилотник попал в здание учебного заведения в Кременчуге Полтавской области. «Прилет» произошел в один из учебных корпусов

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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Речь идет о Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. После удара в одном из учебных корпусов вспыхнул пожар. Утром ее удалось ликвидировать.

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В результате атаки травмировались два человека. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Также ранения получил 16-летний ребенок — у него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.

Фото последствий удара РФ по университету

В ГСЧС добавили, что в Кременчуге занялся пятый этаж учебного корпуса вуза. Кроме того, в Полтаве в результате атаки возникли пожары в административном здании и складском помещении.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Как сообщалось, вечером 20 октября Россия атаковала крупного беспилотника Кременчуга. Дрон попал в здание учебного заведения, после чего возник пожар.

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