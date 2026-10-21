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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала национальный университет: «прилетело» прямо в корпус, есть раненые (обновлено)

Российский беспилотник попал в здание вуза — по прилету возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Университет Кременчуга. Фото: kdu.edu.

Университет Кременчуга. Фото: kdu.edu.

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Поздним вечером 20 октября российский беспилотник попал в здание учебного заведения в Кременчуге Полтавской области. «Прилет» произошел в один из учебных корпусов

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Речь идет о Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. После удара в одном из учебных корпусов вспыхнул пожар. Утром ее удалось ликвидировать.

В результате атаки травмировались два человека. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Также ранения получил 16-летний ребенок — у него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.

Фото последствий удара РФ по университету

В ГСЧС добавили, что в Кременчуге занялся пятый этаж учебного корпуса вуза. Кроме того, в Полтаве в результате атаки возникли пожары в административном здании и складском помещении.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Россияне атаковали Полтавскую область.

Как сообщалось, вечером 20 октября Россия атаковала крупного беспилотника Кременчуга. Дрон попал в здание учебного заведения, после чего возник пожар.

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