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Россия атаковала национальный университет: «прилетело» прямо в корпус, есть раненые (обновлено)
Российский беспилотник попал в здание вуза — по прилету возник пожар.
Поздним вечером 20 октября российский беспилотник попал в здание учебного заведения в Кременчуге Полтавской области. «Прилет» произошел в один из учебных корпусов
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
Речь идет о Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского. После удара в одном из учебных корпусов вспыхнул пожар. Утром ее удалось ликвидировать.
В результате атаки травмировались два человека. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Также ранения получил 16-летний ребенок — у него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ее госпитализировали.
Фото последствий удара РФ по университету
В ГСЧС добавили, что в Кременчуге занялся пятый этаж учебного корпуса вуза. Кроме того, в Полтаве в результате атаки возникли пожары в административном здании и складском помещении.
Как сообщалось, вечером 20 октября Россия атаковала крупного беспилотника Кременчуга. Дрон попал в здание учебного заведения, после чего возник пожар.