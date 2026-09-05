Россия атаковала Николаев: дрона попали в "Эпицентр", есть пострадавшие

Удар по «Эпицентру» / Архивное фото

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В пятницу вечером, 4 сентября, российская армия совершила серию ударов ударными беспилотниками типа Shahed по городу Николаев , целенаправленно попав в крупный торговый центр. В результате вражеского налета пострадали гражданские граждане, а также зафиксированы разрушения в окружающем жилом секторе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов.

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Последствия удара и пострадавшие

На месте происшествия сразу начали работу экстренные службы и профильные специалисты. Во время повторной волны вражеских атак на Эпицентр травмы разной степени тяжести получила несовершеннолетняя девушка. Медики оперативно оказали ей всю необходимую помощь на месте, после чего приняли решение о дальнейшем амбулаторном лечении.

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"17-летняя девушка пострадала сегодня вечером в результате повторных вражеских ударов БпЛА типа "Shahed" по торговому центру в Николаеве", - отметил Георгий Решетилов.

Кроме нее, ранения получил 72-летний мужчина, которого бригады скорой помощи немедленно госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.

По информации «Общественного», очевидцы происшествия и работники торгового центра отмечают, что благодаря заранее подготовленным укрытиям удалось избежать больших жертв среди персонала. По словам работника заведения Дениса, коллектив знал алгоритм действий во время воздушной тревоги и вовремя спустился в безопасное место.

Разрушение в городе и реакция властей

Кроме уничтоженного торгового центра, взрывная волна и обломки дронов повредили соседние жилые дома, где выбило стекла в окнах. Городские власти сразу задействовали профильные комиссии для обследования территории и помощи жителям с закрытием выбитых окон.

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Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич. Мэр подчеркнул циничность врага, который продолжает методично избивать по мирным гражданским объектам.

«Администрация района обследовала жилищный сектор, где предварительно есть повреждения, в том числе выбитые окна, поэтому будем связываться с владельцами и помогать закрыть поврежденные окна», - заявил Александр Сенкевич.

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