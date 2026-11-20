Одна из теплоэлектростанций ДТЭК остановила работу после российской атаки / © ДТЕК

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Российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК . Из-за повреждения оборудования станция была вынуждена остановить производство электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Какие последствия российского удара

По информации компании, в результате обстрела оборудования ТЭС получило существенные повреждения. Станция пока не генерирует электроэнергию.

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В сообщении ДТЭК не уточнили, о какой именно теплоэлектростанции идет речь, где она расположена и сколько времени может потребоваться для возобновления ее работы.

Остановка станции означает временную потерю ее генерации для украинской энергосистемы. В то же время, оценить влияние на общий баланс электроэнергии без информации о мощности поврежденного объекта и масштабах разрушений невозможно.

Последствия массированной атаки РФ и новые графики отключений

В ночь на 20 ноября и утром Россия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками . Под ударом оказались Киев и область, Житомирщина, Виннитчина, Харьков, Львов и Ивано-Франковск. Среди целей были объекты энергетической инфраструктуры, а в ряде регионов пришлось ввести аварийные обесточивания.

Последствия ударов повлияют и на электроснабжение на следующий день. В субботу, 21 ноября, почасовые отключения будут введены также в западных областях . В части регионов ограничения будут действовать круглосуточно, а их объем будет составлять от 1,5 до 3 очередей.

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