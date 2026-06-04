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Россия атаковала объект критической инфраструктуры в одной из областей: вспыхнул пожар
В Одесской области вражеские БПЛА повредили объект критической инфраструктуры, получили повреждения складское помещение и оборудование.
В ночь на четверг, 4 июня, Россия атаковала Одесщину ударными дронами. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
«Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Поврежден объект критической инфраструктуры. В результате атаки получили повреждения складское помещение и оборудование», — написал он.
Кипер уточнил, что возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник.
Напомним, российская армия ночью 3 июня атаковала беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Есть раненые.
В ночь на 1 июня Одесса пережила две ночные атаки. В результате ударов повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.
Утром 1 июня русские войска ударили по роддому в Одесской области. Повреждения получили родильное отделение и административные здания одной из больниц.