Россия атаковала объект критической инфраструктуры в одной из областей: вспыхнул пожар

В Одесской области вражеские дроны повредили объект критической инфраструктуры / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В ночь на четверг, 4 июня, Россия атаковала Одесщину ударными дронами. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

«Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Поврежден объект критической инфраструктуры. В результате атаки получили повреждения складское помещение и оборудование», — написал он.

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Кипер уточнил, что возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул чиновник.

Напомним, российская армия ночью 3 июня атаковала беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Есть раненые.

В ночь на 1 июня Одесса пережила две ночные атаки. В результате ударов повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

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Утром 1 июня русские войска ударили по роддому в Одесской области. Повреждения получили родильное отделение и административные здания одной из больниц.

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