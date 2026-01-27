Россия атаковала объект "Нафтогаза" на западе Украины: на объекте остановили процессы, чтобы не допустить загрязнения

Удар по объекту «Нафтогаза»

Россия во вторник, 27 января, атаковала объект критической инфраструктуры Группы «Нафтогаз» в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.

Об этом сообщает «Нафтогаз» в Telegram.

«Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС», — отметил Сергей Корецкий.

Это уже 15-я целенаправленная атака на объекты Группы «Нафтогаз» только с начала месяца.

© Нафтогаз Украины

«Мы работаем в условиях постоянной угрозы. Приоритет неизменен — безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы», — отмечают в «Нафтогазе».

Напомним, в ночь на 17 января армия РФ атаковала оборудование «Нафтогаза», которое обеспечивает добычу газа.