Россия атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине - подробности

В ночь на 8 февраля, на Полтавщине, Россия атаковала объекты «Нафтогаза».

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в Facebook.

На месте — подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки», — написал он.

Он добавил, что несмотря на постоянную угрозу, они делают акцент на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема страны оставалась стабильной.

19-я целенаправленная атака

27 января Россия атаковала объект Группы «Нафтогаз» на западе Украины. В результате удара возник пожар. Чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, на объекте были немедленно остановлены все технологические процессы.

Напомним, ранее мы писали, что генеральный директор энергохолдинга «ДТЭК» Максим Тимченко предупредил, что из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация может перерасти в гуманитарную катастрофу.