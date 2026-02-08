- Дата публикации
-
Украина
- Украина
96
- 96
1 мин
- 1 мин
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине - подробности
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий рассказал о последствиях.
В ночь на 8 февраля, на Полтавщине, Россия атаковала объекты «Нафтогаза».
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в Facebook.
На месте — подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки», — написал он.
Он добавил, что несмотря на постоянную угрозу, они делают акцент на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема страны оставалась стабильной.
19-я целенаправленная атака
27 января Россия атаковала объект Группы «Нафтогаз» на западе Украины. В результате удара возник пожар. Чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, на объекте были немедленно остановлены все технологические процессы.
Напомним, ранее мы писали, что генеральный директор энергохолдинга «ДТЭК» Максим Тимченко предупредил, что из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация может перерасти в гуманитарную катастрофу.