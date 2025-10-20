- Дата публикации
Россия атаковала обогатительную фабрику на Днепропетровщине: подробности
ДТЭК сообщает об атаке на свою фабрику в Днепропетровской области.
Утром 20 октября враг атаковал обогатительную фабрику ДТЭК на территории Днепропетровской области, вызвав повреждения объекта.
Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.
«Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали», — говорится в сообщении.
Враг уже шестой раз за два месяца нанес серьезный удар по угольным предприятиям ДТЭК.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 19 октября массированно атаковала БпЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находилось 192 сотрудника шахты.