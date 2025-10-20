Россия атаковала обогатительную фабрику на Днепропетровщине: подробности

Дим / © Getty Images

Утром 20 октября враг атаковал обогатительную фабрику ДТЭК на территории Днепропетровской области, вызвав повреждения объекта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

«Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали», — говорится в сообщении.

Враг уже шестой раз за два месяца нанес серьезный удар по угольным предприятиям ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 19 октября массированно атаковала БпЛА шахту ДТЭК на Днепропетровщине. Во время удара под землей находилось 192 сотрудника шахты.