ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Одесчину: дрон влетел в многоэтажку

Спасатели эвакуировали из дома 58 человек, среди которых восемь детей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Беспилотники "Шахед"

Беспилотники «Шахед» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Одесский район ударными дронами в ночь на 22 января. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом, но не взорвался.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время атаки на Одесский район российский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. К счастью, БпЛа не сдетонировал. В то же время был поврежден фасад, остекление дома и припаркованные авто.

Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, восемь из них — дети.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают все профильные службы, проводится осмотр и ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 21 января Россия массированно атаковала дронами юг Одесской области, в результате чего ранение ноги получил 50-летний мужчина. В Одесском районе разрушен склад мебели и частные дома, где возникли пожары, а также повреждены окружающие здания.

Дата публикации
Количество просмотров
321
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie