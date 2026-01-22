- Дата публикации
Россия атаковала Одесчину: дрон влетел в многоэтажку
Спасатели эвакуировали из дома 58 человек, среди которых восемь детей.
Российская армия атаковала Одесский район ударными дронами в ночь на 22 января. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом, но не взорвался.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Во время атаки на Одесский район российский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. К счастью, БпЛа не сдетонировал. В то же время был поврежден фасад, остекление дома и припаркованные авто.
Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, восемь из них — дети.
Информации о пострадавших пока не поступало.
На месте работают все профильные службы, проводится осмотр и ликвидация последствий.
Напомним, в ночь на 21 января Россия массированно атаковала дронами юг Одесской области, в результате чего ранение ноги получил 50-летний мужчина. В Одесском районе разрушен склад мебели и частные дома, где возникли пожары, а также повреждены окружающие здания.