Россия атаковала Одесчину: дрон влетел в многоэтажку

Российская армия атаковала Одесский район ударными дронами в ночь на 22 января. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом, но не взорвался.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время атаки на Одесский район российский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. К счастью, БпЛа не сдетонировал. В то же время был поврежден фасад, остекление дома и припаркованные авто.

Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, восемь из них — дети.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают все профильные службы, проводится осмотр и ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 21 января Россия массированно атаковала дронами юг Одесской области, в результате чего ранение ноги получил 50-летний мужчина. В Одесском районе разрушен склад мебели и частные дома, где возникли пожары, а также повреждены окружающие здания.