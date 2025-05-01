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- Украина
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Россия атаковала Одесcкую область дронами: погиб железнодорожник, повреждена инфраструктура
Поврежден один из железнодорожных участков: пострадали колеи, контактная сеть и три грузовых вагона.
Одесская и железнодорожная инфраструктура региона в ночь на 1 мая находилась под вражеским обстрелом. Россия атаковала регион беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.
«На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поддержим семью», — говорится в сообщении.
Один из участков поврежден: пострадали колеи, контактная сеть и три грузовых вагона. Пассажирские поезда курсируют по графику.
Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты беспрепятственно. Сейчас они следуют альтернативному маршруту.
Напомним, в ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе раздалась серия взрывов. В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа.