Россия атаковала Одесcкую область дронами: погиб железнодорожник, повреждена инфраструктура

Одессу и область атаковали вражеские дроны

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Одесская и железнодорожная инфраструктура региона в ночь на 1 мая находилась под вражеским обстрелом. Россия атаковала регион беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.

«На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизни железнодорожника в его собственном доме. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и поддержим семью», — говорится в сообщении.

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Один из участков поврежден: пострадали колеи, контактная сеть и три грузовых вагона. Пассажирские поезда курсируют по графику.

Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты беспрепятственно. Сейчас они следуют альтернативному маршруту.

Напомним, в ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе раздалась серия взрывов. В результате удара по Одессе есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа.