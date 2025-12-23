Россия атаковала Одесскую область: что известно о последствиях

Обстрел Одесщины

В ночь на 23 декабря российские войска совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Под ударами оказались гражданские объекты — энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.

«В результате ударов в одном из районов повреждены гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары оперативно ликвидированы спасателями», — отмечает Кипер.

В другом районе в результате атаки зафиксировано повреждение окон и крыш в 122 частных домах, а также остекление в трех многоэтажных домах. Кроме этого, повреждено пустое складское помещение.

По предварительным данным, в результате обстрела люди не пострадали. В то же время в районах, подвергшихся ударам, возникли перебои с электроснабжением.

По его словам, критическая инфраструктура была оперативно заживлена от генераторов, чтобы не допустить полного обесточивания.

На пострадавших территориях развернули пункты несокрушимости. По состоянию на утро за помощью уже обратились около 900 человек.

На местах происшествия работают спасательные и аварийно-восстановительные службы.

«Их работа осложнена постоянными воздушными тревогами», — резюмировал Кипер.

Напомним, в результате массированной атаки на 23 декабря, в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В нем взрывной волной выбило окна.

Также в Житомирской области, от обстрела, пострадали шесть человек. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

А в Святошинском районе Киева упали обломки. Из-за этого были повреждены окна жилого дома и ранены три человека.