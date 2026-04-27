Россия атаковала Одессу дронами: десятки раненых

Враг совершил массированную атаку ударными дронами по Одессе. В разных районах города зафиксировано попадание в жилые дома и гражданские объекты.

Информацию сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По предварительным данным, пострадали 13 человек. Кроме жилой застройки, повреждения получили здание отеля и припаркованные рядом автомобили.

На местах работают все профильные службы и медики. Разворачиваются оперативные штабы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, идет ликвидация последствий атаки.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее в ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.