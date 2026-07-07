ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
693
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Одессу: есть пострадавшие, один из них — в тяжелом состоянии

В Одессе после российской атаки повреждена городская инфраструктура. Известно несколько пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

Российские войска атаковали Одессу, в результате чего пострадала инфраструктура города.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.

Атака РФ на Одессу 7 июля — что известно

По состоянию на данный момент известно о пяти госпитализированных гражданских, один из которых находится в тяжелом состоянии. Первые сообщения о вражеском ударе появились около 19.40 7 июля.

Сразу после взрывов на места попадания выехали все соответствующие экстренные и коммунальные службы города. Вскоре глава МВА обнародовал первые данные о раненых, количество которых впоследствии возросло.

По последним данным, врачи оказывают госпитализированным гражданам всю необходимую медицинскую помощь.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российская армия 7 июля нанесла удары управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина, еще 21 человек получил ранения или получил острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — пятеро детей , младшему из которых всего 10 месяцев.

Также 7 июля российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
693
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie