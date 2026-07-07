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Россия атаковала Одессу: есть пострадавшие, один из них — в тяжелом состоянии
В Одессе после российской атаки повреждена городская инфраструктура. Известно несколько пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.
Российские войска атаковали Одессу, в результате чего пострадала инфраструктура города.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.
Атака РФ на Одессу 7 июля — что известно
По состоянию на данный момент известно о пяти госпитализированных гражданских, один из которых находится в тяжелом состоянии. Первые сообщения о вражеском ударе появились около 19.40 7 июля.
Сразу после взрывов на места попадания выехали все соответствующие экстренные и коммунальные службы города. Вскоре глава МВА обнародовал первые данные о раненых, количество которых впоследствии возросло.
По последним данным, врачи оказывают госпитализированным гражданам всю необходимую медицинскую помощь.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российская армия 7 июля нанесла удары управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела погиб 54-летний мужчина, еще 21 человек получил ранения или получил острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — пятеро детей , младшему из которых всего 10 месяцев.
Также 7 июля российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.