Россия атаковала Одессу новой версией дронов: чем опасен беспилотник

Одесса пережила атаку / © Associated Press

Этой ночью, 13 февраля, россияне атаковали Одессу новой версией ударных дронов «Гарпия-А1», которые получили улучшенную защиту от средств РЭБ.

Об этом со ссылкой на телеграм-канал аналитика «Полковник ГШ», который изучил обломки беспилотника, сообщает «Милитарный».

Новая версия получила серию «КК» — эту маркировку нанесли на обломки дронов, атаковавших город.

Чем опасен дрон Гарпия-А1

Гарпия-А1 — это версия дронов-камикадзе типа «Шахед», производимая российской компанией «Ижевский электромеханический завод Купол».

В новых дронах начали применять 16-элементную CRPA-антенну «Комета-М16», используемую для спутниковой навигации в условиях действия средств РЭБ. Предыдущая серия «КЦ» была оснащена CRPA-антенной «Комета-М12».

CRPA-антенна — это специальная навигационная антенна, способная обеспечивать точное позиционирование дрона даже в условиях активных радиопомех. Приемник «Комета» предназначен для защиты навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех и стабилизации сигналов спутниковых навигационных систем.

Такие антенны определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. В результате средства РЭБ менее эффективно влияют на навигацию дрона, что позволяет ему более точно достигать цели.

Что известно о ночной атаке по Одессе

Ночью российские войска атаковали дронами порт в Одесской области, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения. По данным ОВА, трое пострадавших в тяжелом состоянии, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В порту повреждены склады с удобрениями. Также вспыхнули четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.

Последствия ночной атаки в Одессе / © Associated Press

Кроме того, целью РФ в Одесской области стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры.

В то же время в Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БпЛА на территории автосалона и санатория. Два «Шахеда» попали в квартиры в двух жилых домах.