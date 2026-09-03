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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Одессу: повреждена многоэтажка, восемь пострадавших

В Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Известно уже о восьми пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Быстрая

Быстрая / © pixabay.com

В результате российской атаки на Одессу поврежден многоэтажный жилой дом. Известно не менее восьми пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, российские войска попали в многоэтажку в Одессе.

«Стало известно о 8 пострадавших в многоэтажке, по которой попал враг», — сообщил Лысак.

На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что россияне начали избивать КАБами по Одессе: эксперт объяснил, как это стало возможным

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