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- Украина
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Россия атаковала Одессу: повреждена многоэтажка, восемь пострадавших
В Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Известно уже о восьми пострадавших, на месте работают экстренные службы.
В результате российской атаки на Одессу поврежден многоэтажный жилой дом. Известно не менее восьми пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, российские войска попали в многоэтажку в Одессе.
«Стало известно о 8 пострадавших в многоэтажке, по которой попал враг», — сообщил Лысак.
На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что россияне начали избивать КАБами по Одессе: эксперт объяснил, как это стало возможным