Россия атаковала Одессу — уже известно о последствиях

Российские войска нанесли удар по Одессе

Российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города.

Об этом сообщил Сергей Лысак — глава Одесской МВА.

По состоянию на 23:00 стало известно о трех пострадавших.

«Уже известно о трех пострадавших в результате вражеского удара. Один из них — в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Лысак.

Также взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и рядом жилых домах.

Специалисты районной администрации уже производят обследование и оценку массшатбов повреждений.

В МВА еще раз призывали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы повторных ударов.

Напомним, ранее, 24 мая, столица Украины пережила самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны. И военный эксперт Олег Жданов предупредил украинцев, что «повтор будет».

Тем временем россияне продолжают изменять тактику атак. А в МИД РФ заявили о новых «системных ударах», в частности, по Киеву .

