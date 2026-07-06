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Россия атаковала Одессу: возник пожар, повреждены дома, есть раненный (фото)
В результате российской атаки по Одессе в одном из районов города вспыхнул пожар в гаражах, повреждены жилые дома, а 23-летний мужчина получил ранения.
Российские войска ночью атаковали Одессу . В одном из районов города в результате удара загорелись гаражи. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак .
Также взрывной волной в близлежащих домах выбило окна. На месте развернули оперативный штаб, где жителям оказывают необходимую помощь и консультации.
На другой локации в результате атаки повреждены частные жилые дома. Ранения получил 23-летний мужчина. По информации властей, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
На местах работают городские службы. Окончательные последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что ранее россияне ударили по производству туалетной бумаги в Одесской области: есть погибшие и раненые