Россия атаковала один из областных центров Украины: что известно

Ликвидация последствий вражеского удара

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Вечером 28 июня российские войска нанесли удар по Кропивницкому. Под вражеской атакой оказалось одно из предприятий областного центра.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

После попадания на территории предприятия возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены спасатели, которые полностью потушили огонь. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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«Спасатели работали полночи и успешно потушили пожар. Самое главное — обошлось без погибших и пострадавших. Благодарю все службы за оперативную работу», — отметил Райкович.

Напомним, вечером 28 июня российские войска также нанесли удары по Запорожью. В городе прогремели три взрыва.

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