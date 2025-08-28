Россия атаковала парк скоростных поездов Интерсити+: в "Укрзалізниці" сообщили детали

Россия атаковала парк скоростных поездов Интерсити+ / © Укрзализныця

В ночь на 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Об этом сообщает «Укрзалізниця» в Telegram.

В компании отмечают, что благодаря слаженным действиям железнодорожников — работников депо — возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники раньше времени находились в укрытиях, цели.

«Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет упразднен: для этого выводим подменный подвижной состав. Будем информировать о задержках, ведь также идет восстановление поврежденной инфраструктуры», — заявили в УЗ.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.

Напомним, что в ночь на четверг, 28 августа, Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия.