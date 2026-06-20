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Россия атаковала почтовый терминал под Харьковом: спасатели попали под повторный удар (фото)
После первого удара беспилотниками, повлекшим масштабный пожар, оккупанты повторно ударили по локации именно в тот момент, когда на место прибыли спасатели ГСЧС.
Днем 20 июня россияне атаковали беспилотниками почтовый терминал в пригороде Харькова, нанеся повторный удар во время работы спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате удара на предприятии занялся масштабный пожар. Огонь стремительно охватил площадь более 400 квадратных метров, серьезно повредив здание самого терминала, грузовики и контейнеры. Когда на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, враг нанес повторный удар беспилотникам по этой же локации.
«Попадание зафиксировано по зданию самого терминала, контейнеров и грузовых автомобилей. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения», — сообщили в ГСЧС.
Несмотря на постоянную опасность и риск новых атак, спасателям удалось успешно ликвидировать все очаги возгорания. К счастью, личный состав, техника ГСЧС и гражданские граждане не пострадали.
Фото последствий ударов по почтовому терминалу
Удары по Украине — последние новости
Вечером 20 июня оккупанты также нанесли удар по Полтаве . После объявления воздушной тревоги в 19.49 в областном центре прозвучала серия громких взрывов.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что количество раненых детей выросло до четырех, еще одного ребенка пришлось срочно доставить в больницу. Общее количество пострадавших составляет девять человек, все они госпитализированы.
«Врачи оказывают всем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — отметила чиновник.
В тот же день на рассвете российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на Харьков . Вражеский боеприпас попал в двухэтажный многоквартирный дом в Холодногорском районе, нанеся значительные разрушения и спровоцировав масштабную поисково-спасательную операцию.
По данным городского головы Игоря Терехова, при разборе завалов разрушенного дома спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. В то же время, восьмерых жителей удалось успешно спасти, но по меньшей мере один человек еще остается под обломками.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что количество пострадавших в результате этого удара возросло до девяти человек. Пятерых травмированных госпитализировали, а еще четверо получили необходимую помощь от врачей прямо на месте трагедии.