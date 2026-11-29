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- Украина
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Россия атаковала подстанции в пяти областях Украины: Зеленский сообщил о массированных ударах
РФ нанесла удары по подстанциям в пяти областях. Владимир Зеленский рассказал, что враг пытается воспользоваться приближающимися холодами.
Россия наносила удары по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской, Одесской областях. Также враг целил в жилые дома.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Всего за неделю оккупанты выпустили по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. В частности, подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской, Одесской областях.
Также было много вражеских атак и по жилым домам. В частности, ночью 29 ноября в Одессе российский дрон попал в многоэтажку. К сожалению, погибла женщина.
В Запорожье ночью шли поисково-спасательные работы на месте сброса российских КАБов среди жилых домов. Вокруг ни одного военного объекта.
Пятеро человек ранены. Среди них 14-летняя девочка. ГСЧС удалось спасти ее из-под завалов. Но, к сожалению, этим ударом Россия убила ее мать.
«Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Благодарю все ремонтные бригады, наши службы, которые привлечены к ликвидации последствий этих атак. Очень важно, что повсюду есть своевременная помощь нашим людям. Хочу поблагодарить и воинов, защищающих украинское небо. Каждый день работаем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, в первую очередь для укрепления ПВО, – это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает», — написал Зеленский.
Атаки РФ по энергетике — последние новости
Российские атаки ночью 23 ноября повредили энергетическую инфраструктуру Одесщины и Днепропетровщины, повлекли за собой перебои с электроснабжением. Энергетики работали над восстановлением света и устранением последствий ударов.
Оккупанты 24 ноября нанесли удары по энергетической инфраструктуре Киевской области. В результате атак повреждения получили объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.
В ночь на 25 ноября российские дроны атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе.
Враг массированно атаковал одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате ударов объект прекратил генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование. В компании отметили, что это уже третья массированная атака на ее станции с начала ноября.