Россия атаковала Полтавщину баллистикой
Сообщается об ударах по Кременчугскому району.
Российские захватчики в ночь на 14 мая атаковали Полтавщину баллистическими ракетами.
Об этом идет речь в сообщении ОВА.
«Полтавщина под атакой. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич.
Мониторинговые каналы сообщили об атаке на область баллистических ракет «Искандер».
Ранее сообщалось, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, направляющиеся к потенциальным рубежам запуска крылатых ракет.
Мы ранее информировали, что у российских войск достаточно средств и ресурсов, чтобы уже вечером или ночью продолжить масштабную атаку по Украине, в частности с применением беспилотников и ракетного вооружения.