Россия атаковала Полтавщину баллистикой

Сообщается об ударах по Кременчугскому району.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Ракеты "Искандер"

Ракеты "Искандер"

Российские захватчики в ночь на 14 мая атаковали Полтавщину баллистическими ракетами.

Об этом идет речь в сообщении ОВА.

«Полтавщина под атакой. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич.

Мониторинговые каналы сообщили об атаке на область баллистических ракет «Искандер».

Ранее сообщалось, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, направляющиеся к потенциальным рубежам запуска крылатых ракет.

Мы ранее информировали, что у российских войск достаточно средств и ресурсов, чтобы уже вечером или ночью продолжить масштабную атаку по Украине, в частности с применением беспилотников и ракетного вооружения.

